بالفيديو..المغامسي يطمئن امرأة باكية لعدم خشوعها في الصلاة

حمود العنزي(صدى):

طمئن إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، امرأة باكية بسبب عدم خشوعها في الصلاة.

وتوجهت المرأة بسؤالها عبر اتصال هاتفي ببرنامج الأبواب المتفرقة، عن سبب عدم خشوعها رغم حرصها الشديد على الصلاة.

وقال المغامسي مطمئنًا إياها، إن مجرد تفكيرها في سبب عدم خشوعها يدل على أن نفسها توابة آمنة، وأن البلاء فيمن يصلي ولا يخشع ولا يفكر في سبب عدم الخشوع.

وأكد لها أن مجرد السؤال عن سبب عدم الخشوع هو مفتاح خير عظيم ودليل على الخوف من الله عز وجل.