نفايات إسرائيلية كيماوية ونووية وراء إصابة الفلسطينيين بالسرطان

وكالات(صدى):

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس الأحد، أن نفايات إسرائيل الكيماوية والنووية مسبب رئيسي في بعض الأمراض خاصةً السرطان للفلسطينيين.

وذكر أشتية في افتتاح مركز لتشخيص السرطان والأمراض الوراثية في رام الله، أن المعدلات العالية للإصابة بالأمراض، في فلسطين لها علاقة بالنفايات الكيماوية والنووية الإسرائيلية.

وأوضح أن هناك 6251 مريض سرطان، وهي نسبة عالية مقارنة مع الدول المجاورة، لأن الإسرائيليين يستخدمون أرضنا مكباً للنفايات، لذلك سنقاضيهم على هذا الفعل الإجرامي ضد المواطن والأرض.