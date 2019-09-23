حكم نهائي..السجن 3 سنوات لصاحبة أغنية «عندي ظروف»

القاهرة(صدى):

رفضت محكمة مصرية الاستئناف المقدم من مطربة تدعى «شيما»، وحبسها لمدة 3 سنوات في قضية ممارسة الدعارة وترويج المخدرات.

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن تورط المطربة المصرية صاحبة كليب «عندي ظروف» المثير للجدل، و7 فتيات آخريات في ممارسة أعمال الدعارة وترويج المخدرات.

وتم إلقاء القبض على شيما في نوفمبر 2017؛ بتهمة إثارة الغرائز الجنسية في الكليب السابق ذكره وقضت المحكمة بحبسها لمدة عام، إلا أنها خرجت عقب قضائها نصف المدة، قبل أن تتورط في جريمة أخرى.