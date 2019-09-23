العفالق يكشف حقيقة إقالة مدرب الفتح

طلال الغامدي(صدى):

أكد رئيس نادي الفتح سعد العفالق، أنه لا صحة لإقالة فتحي الجبال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ونفى العفالق في تصريحات تلفزيونية، التفكير حتى في إقالة الجبال، مشيرًا إلى أنه هو من حقق إنجاز الفتح التاريخي في 2013، بالتتويج بلقب الدوري، بالإضافة إلى إنقاذه الفريق من الهبوط قبل 3 مواسم.

وشدد على أنه لا يزال مقتنع بما يقدمه الجبال، رغم وجود بعض الأخطاء في بداية الموسم الحالي.

يذكر أن الفتح، بدأ الموسم الرياضي الحالي بـ 4 هزائم في أول أربع جولات، ليقبع في المركز الأخير بدون أي نقاط.