الشلهوب: اسمي مع الهلال «أبدي»

نواف السالم(صدى):

أكد محمد الشلهوب لاعب الهلال، على انتماءه اللا محدود للقميص الأزرق، معلنًا عدم نيته للانتقال إلى أي ناد آخر.

وقال لاعب الهلال، إن ارتباط اسم الشلهوب مع الهلال منذ البداية «أبدي»، وغير قابل للإنفصال أو يسمح بالانتقال لنادٍ آخر.

وأضاف: «أشعر بالسعادة والراحة لارتداء القميص الأزرق وأشكر النادي على تقديره لي».

وفي سياق منفصل، تحدث الشلهوب عن تجربة عمر عبدالرحمن -عموري- في الهلال، موضحًا أنه رغم قصر التجرب إلا أنها كانت مؤثرة للغاية.

وقال: «ما لا يعرفه عموري نفسه، أنه كان صاحب تأثير إيجابي كبير على العديد من الأشخاص، خاصة على صعيد الناشئين، بالتزامه وانتظامه في التدريبات».