بالتزامن مع اليوم الوطني 89 .. إعادة نشر كلمة تاريخية للملك فهد
بالتزامن مع بدء الاحتفال باليوم الوطني 89، الذي يوافق اليوم الاثنين 23 سبتمبر، أُعيد تداول كلمة تاريخية للملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله -.
وقال الملك فهد في كلمته: « إن المملكة العربية السعودية اليوم قوة حقيقية، وإن هذه القوة لم تتحقق إلا لأننا دولة تؤمن بالله وتعمل على التمسّك بعقيدته السمحة، ونسعى إلى نشر العدل والسلام والاستقرار والمحبة; لأننا نؤمن برسالتنا الإنسانية في العالم » .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82919 ] نشر منذ 13 دقيقة
رحمه الله .. آمين ,,