بالتزامن مع اليوم الوطني 89 .. إعادة نشر كلمة تاريخية للملك فهد

علي القحطاني(صدى):

بالتزامن مع بدء الاحتفال باليوم الوطني 89، الذي يوافق اليوم الاثنين 23 سبتمبر، أُعيد تداول كلمة تاريخية للملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله -.

وقال الملك فهد في كلمته: « إن المملكة العربية السعودية اليوم قوة حقيقية، وإن هذه القوة لم تتحقق إلا لأننا دولة تؤمن بالله وتعمل على التمسّك بعقيدته السمحة، ونسعى إلى نشر العدل والسلام والاستقرار والمحبة; لأننا نؤمن برسالتنا الإنسانية في العالم » .