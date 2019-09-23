أنمار الحائلي: وجدنا 8 آلاف في خزينة النادي والديون 400 مليون (فيديو)
كشف رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، أن مجلس الإدارة دفع ١٥ مليون ريال خلال ٣ شهور، مؤكدًا أن النادي بحاجة إلى ٢٢٠ مليون للموسم الواحد.
وقال خلال لقائه ببرنامج «الدوري مع وليد»، إنه لم يجد إلا ٨ الاف ريال في خزينة النادي والديون طويلة الأجل ٤٠٠ مليون و١٣٠ مليون ديون قصيرة الأجل.
وأضاف أن الرئيس السابق نواف المقيرن سدد ١١ مليون بعد استقالته وسلم النادي بدون ديون، مشيرًا إلى أنه لم تصدر القوائم المالية قبل تقدمه للترشح.
#الدوري_مع_وليد
أنمار الحائلي – رئيس نادي #الاتحاد : مجلس الإدارة دفع ١٥ مليون ريال خلال ٣ شهور ونحتاج ٢٢٠ مليون للموسم ولم نجد إلا ٨ الاف ريال في خزينة النادي والديون طويلة الأجل ٤٠٠ مليون و١٣٠ مليون ديون قصيرة الأجل. pic.twitter.com/I17hg67xHa
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 22, 2019
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