أنمار الحائلي: وجدنا 8 آلاف في خزينة النادي والديون 400 مليون (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

كشف رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، أن مجلس الإدارة دفع ١٥ مليون ريال خلال ٣ شهور، مؤكدًا أن النادي بحاجة إلى ٢٢٠ مليون للموسم الواحد.

وقال خلال لقائه ببرنامج «الدوري مع وليد»، إنه لم يجد إلا ٨ الاف ريال في خزينة النادي والديون طويلة الأجل ٤٠٠ مليون و١٣٠ مليون ديون قصيرة الأجل.

وأضاف أن الرئيس السابق نواف المقيرن سدد ١١ مليون بعد استقالته وسلم النادي بدون ديون، مشيرًا إلى أنه لم تصدر القوائم المالية قبل تقدمه للترشح.