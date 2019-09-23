وظائف شاغرة في شركة إميرسون

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة إميرسون الدولية “ Emerson ” ، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة، عن وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الخبر، والجبيل.

وأوضحت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مهندس مبيعات إقليمي (الخبر)، مسؤول إدارة الإنذار (الخبر) مهندس خدمات (الخبر)، مخطط الإنتاج والجودة (الجبيل)، مجمع صمام (الجبيل )، مدير مشروع (الجبيل).

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