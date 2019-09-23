إيكاردي وزوجته يشعلان فتنة في باريس سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

يبدو أن أوضاع اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي في باريس سان جرمان، لن تكون جيدة في ظل غضب مواطنيه الأرجنتينيين في صفوف الفريق الفرنسي منه.

وكشفت صحيفة ” ليكيب ” أن النجمين أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس لم يرحبا بانضمام ماورو إيكاردي لفريقهما.

ويرجع ذلك إلى زواج إيكاردي من واندا نارا والتي كانت زوجة الأرجنتيني ماكسي لوبيز.

ولا يتمتع إيكاردي بعلاقة جيدة مع أبرز لاعبي الأرجنتين، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، بسبب زواجه من نارا.

وتطورت علاقة إيكاردي بنارا بعد أن عرّفه لوبيز عليها، حتى وصل الأمر للخيانة الزوجية.

وتطلقت نارا من زوجها وتزوجت إيكاردي، في قصة قديمة لكنها تثير الجدل حتى اليوم.

وحصل إيكاردي مع نارا على حق رعاية الأطفال، الأمر الذي حرم لوبيز من أبنائه.

وكتبت الصحيفة: ” دعم دي ماريا وباريديس موقف ميسي، ولم يرحبا بمواطنهما في باريس ” .