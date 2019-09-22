المحمد: لدى U FM تغطية تليق باليوم الوطني 89

محمد السعران(صدى):

تشارك إذاعة يو أف أم U FM الشعب السعودي، الاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة والذي يحمل شعار همة .. حتى القمة، بالعديد من البرامج النوعية، والذي يعكس مدى التلاحم بين الشعب والقيادة، فضلًا عن تقوية الوطنية في وجدان السعوديين.

حيث أشارت مديرة البرامج المنوعة في إذاعة يو أف أم ياسمين المحمد، أن الكوادر العاملة في الإذاعة سخروا كافة الإمكانات منذ أكثر من 60 يومًا، وذلك للوصول إلى تغطية تليق بالحدث، بالإضافة إلى إيصال الصوت الوطني بأسلوب مميز عبر طاقم إذاعي لديه المقومات الممكنة للتعايش والتفاعل مع المستمعين بشكل احترافي.

وقالت المحمد: إن الاستعدادات لليوم الوطني للمملكة، يتطلب كل عام إلى قراءة شاملة وكاملة، لمجمل الأحداث والمكتسبات التي تتحقق للسعودية في شتى المجالات، ونحن في قسم البرامج المنوعة، نسعى وبحسب توجيهات مدير الإذاعة محمد الخميس إلى تحقيق الرؤية الطموحة للسعودية 2030، وذلك من خلال العمل بنظرة بانورامية تجعلنا نعمل بطابع فريق إذاعي واحد، والهادف إلى إيجاد برامج نوعية ترتقي إلى طبيعية المناسبة بكل تفرد.

وأكدت المحمد أن هذا العام تم تخصيص أكثر من 72 مادة إذاعية، فضلًا عن تغطية مباشرة عبر استديو الوطن الذي ينطلق يوم الاثنين من الساعة 9 صباحًا إلى 12 مساءً من داخل استديوهات الإذاعة فضلًا عن تواجد المذيعين والمراسلين في الميدان لتغطية الفعاليات والأنشطة المتنوعة، بالإضافة إلى برنامج صحافة الوطن والذي يسلط الضوء على الجانب السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.

ويتخلل البث المباشر مداخلات مع المسؤولين والمؤثرين في المجتمع، بجانب عرض أغاني وطنية وقصائد ومشاركة الفنانين والمواطنين، وكذلك برامج تسجيلية خاصة باليوم الوطني.