أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد : لو خسر الهلال لحصل له انهيار

الأحد 22
سبتمبر
كلامك مردود عليك يا انمار🤚مهما يسير في الهلال فهناك رجال كبار واعضاء شرف محبين وداعمين للأزرق وللهلال💙 ومستحيل يوصل للإنهيار ويكون مهدد بالهبوط يا فصيح! مشكلة بعض رؤساء الأندية محاولة الهروب من جماهير فريقه فلازم يضع اسم الزعيم؟! في موضوعه لكي يحاول الضحك على جمهور العميد!؟ خرجناكم من بطولتين مختلفتين وبنهاية ايطالية وكلاكيت وبنفس الثلاثية👌🤚فلا تحاول اللعب والتمرير*
ياما الهلال خرج من بطولات ولكن ما يميز الزعماء بأنهم خلف النادي العظيم ويحلون مشاكله بطريقة إحترافية داخل أسوار النادي؟! وهنا الفرق بين الزعيم وبقية الأندية يا حائلي باشا!*
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ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 459 ] نشر منذ 51 دقيقة
كلامك مردود عليك يا انمار🤚مهما يسير في الهلال فهناك رجال كبار واعضاء شرف محبين وداعمين للأزرق وللهلال💙 ومستحيل يوصل للإنهيار ويكون مهدد بالهبوط يا فصيح! مشكلة بعض رؤساء الأندية محاولة الهروب من جماهير فريقه فلازم يضع اسم الزعيم؟! في موضوعه لكي يحاول الضحك على جمهور العميد!؟ خرجناكم من بطولتين مختلفتين وبنهاية ايطالية وكلاكيت وبنفس الثلاثية👌🤚فلا تحاول اللعب والتمرير*
ياما الهلال خرج من بطولات ولكن ما يميز الزعماء بأنهم خلف النادي العظيم ويحلون مشاكله بطريقة إحترافية داخل أسوار النادي؟! وهنا الفرق بين الزعيم وبقية الأندية يا حائلي باشا!*