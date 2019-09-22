مواطن يدهس طفلًا أمام والدته بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

ارتكب مواطن، حادث دهس ضد طفل يبلغ 6 أعوام من العمر في الطائف، ثم هرب.

وتعرّض الطفل لإصابات متعددة وتم تنويمه بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ثم خرج بعد العلاج معافى.

وأوضحت والدة الطفل أن الحادث وقع أمامها حيث كانا يقضون بعض الاحتياجات خارج المنزل، ولكن تقدم طفلها عنها بضعة خطوات لتقع الحادثة.

وأشارت إلى أنها أصيبت بالذهول وحملت طفلها وأسرعت به إلى المنزل، فيما قام أحد جيرانها بنقله إلى المستشفى، حيث ببعض الكدمات في وجهه وأقدامه وبطنه.

وأكدت أن الشرطة لا زالت تحقق في الحادث للكشف عن هوية صاحب المركبة، والقبض على مرتكب الحادث.