شاهد.. اندلاع حريق كبير في مطعم شهير بالجبيل

علي القحطاني(صدى):

أخمدت فرق الدفاع المدني بالجبيل، حريقًا اندلع في مطعم بالمنطقة السكنية بالقرب من مركز المدينة.

وصرّح متحدث الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا مساء الأحد، عن اندلاع حريق بأحد المطاعم الشهيرة بالمحافظة.

وأكد أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث وتمت السيطرة عليه، دون حدوث وفيات أو إصابات؛ فيما جرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.