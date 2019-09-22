السويلم: بلادنا تسابق الزمن ونعيش في نقلات تنموية تاريخية

سعيد العجل(صدى):

رفع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني89 للمملكة متمنياً للشعب السعودي المزيد من التقدم والرقي في ظل القيادة رعاها الله.

وقال السويلم إن ما نعيشه من تقدم وازدهار ما هو إلا نتاج رؤية تاريخية جريئة قادها المغفور له بإذن الله ومؤسّس هذه البلاد، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيّب الله ثراه، وحمل من بعده مشاعل النور، أبناؤه البررة الملوك جيلاً بعد جيل، لنعيش عهداً مليئاً بالإنجازات والطموحات والنقلات التنموية الكبيرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله وسدد على طريق الخير خطاهما.

وأشار أن هذا اليوم سيظل في ذاكرة الوطن يتجدد معه الولاء والانتماء لهذا الوطن وقيادته الحكيمة التي حققت لهذا الوطن نهضة شاملة في كافة المستويات وعلى مختلف الأصعدة ما جعل المملكة تتبوأ مكانة عظيمة بثقلها الإقليمي والعالمي

لا فتاً إلى الدعم الكبير الذي شهدته الهيئة السعودية للملكية الفكرية خلال سنة منذ تأسيسها وأن ماتم تحقيقه من إنجازات خلال هذه السنة هو نتاج التوجيهات السديدة من قبل خادم الحرمين الشريفين رعاه الله، والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد حفظه الله، لتتناسب وتتواكب مع توجهات المملكة كون الملكية الفكرية نتاج الإبداع الفكري في أي مجتمع.