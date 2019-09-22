أخبرت أمها وأعمامها ولم يفعلوا شيئًا.. إعدام خمسيني اغتصب ابنته لـ 4 أشهر

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة جنايات الفيوم في مصر، حكمًا قضائيًا بالإعدام شنقا لمتهم خمسيني واقع ابنته المراهقة بغير رضاها مع تهديدها بالسلاح، ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وحملها سفاحا منه.

وكانت الطالبة الثانوية، قد قدمت بلاغًا ضد والدها بالتعدي عليها جنسيا وحملها سفاحا منه، وأنها في شهرها الرابع، إذ أن والدها طرد والدتها من المنزل لمدة 6 أشهر واستغل ذلك في التعدي عليها لمدة 4 أشهر.

وأفادت بأنها أخبرت والدتها وأعمامها ولم يفعلوا شيئًا، وعندما اكتشفت حملها قررت تقديم بلاغ ضد والدها، إذ أنها لم تفعل من قبل لكون كان يهددها ويتعدى عليها بالضرب دائمًا.

من جانبها، أوضحت والدة المجني عليها، أن ابنته أخبرتها بهذا من قبل وأنه سبق له التعدي عليها جنسيا منذ سنة، ومنعته وقتها، فيما تم التأكد من الواقعة عبر البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من دماء الطفل المولود.