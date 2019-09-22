النصر يستأنف استعداداته لتضميد جرحه أمام الأهلي

نواف السالم(صدى):

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأحد، تدريباته استعدادا لمباراة الأهلي بحضور المشرف العام على كرة القدم الأستاذ عبدالرحمن الحلافي.

وأجرى المدرب روي فيتوريا، اجتماعأ مطولا باللاعبين، فيما اكتفى اللاعبين بالتواجد في غرف الجاكوزي والساونا.

كما واصل الثنائي أحمد موسی وعبدالفتاح أدم برنامجهم التأهيلي.

وتلقى النصر هزيمة ثقيلة من الحزم، في الجولة السابقة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جعلته يتراجع إلى المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 7 نقاط أيضًا، وبفارق الأهداف عن النصر حامل اللقب.