إتاحة فرص وظيفية شاغرة في شركة « السيف »

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عددًا من الفرص الوظيفية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين.

وأوضحت أن الوظائف لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، مشيرة إلى أن العمل سيكون بفروع الشركات التابعة لها وعدد من مشاريعها القائمة في كل من الرياض، والخبر.

وأفادت بأن المسميات هي: « كاتب إداري، مشرف أنابيب المياه، مقدم خدمات، منظف، مساعد إداري مكتب » .

كما يمكن معرفة المزيد عن الشروط والتقديم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــــــا .