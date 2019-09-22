3 مراهقين إسرائيلين يغتصبون طفلة جماعيًا

القدس(صدى):

أقدم ثلاث مراهقين إسرائيليين، على استدراج طالبة لمحاولة اغتصابها بشكل جماعي.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن الشرطة ألقت القبض على الشبان بتهمة الاغتصاب الجماعي في أحد المدارس الثانوية بمستوطنة إسرائيلية.

وذكرت أن الشبان تتراوح أعمارهم ما بين 17 -16 عاما، والفتاة تبلغ 14 عامًا من العمر، وقد حاولوت استدراجها إلى ملجأ المدرسة، وقاموا باغتصابها بشكل جماعي.