الخزانة الأمريكية: إيران محبطة وسندافع بالطبع عن السعودية

واشنطن(صدى):

وصف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، يوم الأحد، بأنها ” محبطة ” جراء العقوبات التي يتم فرضها عليها مضيفًا أن العقوبات المفروضة عليها بدأت تظهر نتائجها بشكل كبير.

وأضاف في حوار لبرنامج ” ميت ذا برس “ المذاع على قناة ” إن بي سي “ الأمريكية: ” العقوبات أوقفت مصادر تمويل النظام الإيراني وأضعفته حتى لا تمول الإرهاب “.

وتابع : ” كل هذه الممارسات الاستفزازية هي بسبب ما يعانيه اقتصادهم حاليًا “.

وردًا على ما إذا كانت الولايات المتحدة يجب أن تدافع عن السعودية أم لا؟ قال منوشن إن ” هذا يأتي في إطار الدفاع عن حليف وصديق مهم لواشنطن، إنما الاعتداء الذي حصل لا يتعلق بالسعودية فقط إنما يتعلق بالنظام الاقتصادي العالمي “.

ولفت الوزير الأمريكي إلى أن ” الخيار العسكري دائمًا مطروح على الطاولة في النزاع مع إيران “.