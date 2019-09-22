محافظ الأفلاج ذكرى خالدة تتجدد برؤية ثاقبة

الأفلاج(صدى):

رفع محافظ الأفلاج الأستاذ تركي بن سعود الهزاني التهاني والتبريكات، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، -حفظهما الله – والشعب السعودي النبيل، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين.

وقال محافظة الأفلاج الأستاذ تركي الهزاني : نبتهج هذه الأيام بذكرى عزيزة علينا جميعاً في هذا الوطن الغالي ، و هي الذكرى التاسعة و الثمانون لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – و هذه الذكرى تذكرنا بيوم تاريخي مجيد وحد فيه مؤسس هذه الدولة و باني نهضتها الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – أرجاء الوطن و جمع شتات الأمة تحت رأية التوحيد الخالدة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) ليطلق عليها هذا الإسم الشامخ المملكة العربية السعودية في الأول من الميزان عام ١٣٥١ . و يصبح اليوم الأول من الميزان يومها الوطني ذلك اليوم الذي يتجدد كل عام بالإنجازات و التطورات في شتى المجالات .

و الملك عبدالعزيز من القادة العظماء الذين يذكرهم التاريخ بكل فخر و إعتزاز ، فهو قائد دعوة ، و مؤسس دولة ، و باني نهضة ، شخصية فذة ، عظيم في إيمانه و أعماله ، حقق لهذه الدولة عزها و مجدها و نموها و تقدمها حتى وصلت إلى مكانتها العالية بين دول العالم العربي و الإسلامي و العالمي .

و في هذا العهد الزاهر عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – تشهد المملكة نهضة شاملة و إنجازات كبيرة و أصبحت دولة رائدة لها ثقلها بين دول العالم ، و تشهد تطوراً هائلاً في تحديث العديد من الأنظمة و البرامج و الخطط التنموية لتحقيق برامج التحول الوطني لرؤية ٢٠٣٠ و تحقيق أهدافها ، هذه الرؤية التي تبناها سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان و أقرها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله – لتحقيق مستقبل زاهر بإذن الله لهذا الوطن العزيز و أبناء الوطن و من يعيش على أرضه المباركة .

و علينا جميعاً أن نكون يداً واحدة خلف قيادتنا لتحقيق المزيد من التقدم و الإزدهار لوطننا الغالي ، و لنحافظ على أمن وطننا و وحدته و مقدساته و مكتسباته .

و اليوم الوطني من الأيام المجيدة الخالدة في ذاكرة أبناء هذا الوطن الوفي لقيادته و وطنه .

و بهذه المناسبة الغالية و العزيزة علينا جميعاً أتشرف أن أرفع بإسمي و نيابة عن أهالي محافظة الأفلاج أسمى آيات التهاني و التبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – و إلى أفراد الأسرة المالكة الكريمة و الشعب السعودي الكريم ، حفظ الله وطننا و أبقاه عزيزاً شامخاً في ظل قيادتنا الحكيمة .