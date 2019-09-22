محافظ الأفلاج ذكرى خالدة تتجدد برؤية ثاقبة
رفع محافظ الأفلاج الأستاذ تركي بن سعود الهزاني التهاني والتبريكات، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، -حفظهما الله – والشعب السعودي النبيل، بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين.
وقال محافظة الأفلاج الأستاذ تركي الهزاني : نبتهج هذه الأيام بذكرى عزيزة علينا جميعاً في هذا الوطن الغالي ، و هي الذكرى التاسعة و الثمانون لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – و هذه الذكرى تذكرنا بيوم تاريخي مجيد وحد فيه مؤسس هذه الدولة و باني نهضتها الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – أرجاء الوطن و جمع شتات الأمة تحت رأية التوحيد الخالدة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) ليطلق عليها هذا الإسم الشامخ المملكة العربية السعودية في الأول من الميزان عام ١٣٥١ . و يصبح اليوم الأول من الميزان يومها الوطني ذلك اليوم الذي يتجدد كل عام بالإنجازات و التطورات في شتى المجالات .
و الملك عبدالعزيز من القادة العظماء الذين يذكرهم التاريخ بكل فخر و إعتزاز ، فهو قائد دعوة ، و مؤسس دولة ، و باني نهضة ، شخصية فذة ، عظيم في إيمانه و أعماله ، حقق لهذه الدولة عزها و مجدها و نموها و تقدمها حتى وصلت إلى مكانتها العالية بين دول العالم العربي و الإسلامي و العالمي .
و في هذا العهد الزاهر عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – تشهد المملكة نهضة شاملة و إنجازات كبيرة و أصبحت دولة رائدة لها ثقلها بين دول العالم ، و تشهد تطوراً هائلاً في تحديث العديد من الأنظمة و البرامج و الخطط التنموية لتحقيق برامج التحول الوطني لرؤية ٢٠٣٠ و تحقيق أهدافها ، هذه الرؤية التي تبناها سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان و أقرها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله – لتحقيق مستقبل زاهر بإذن الله لهذا الوطن العزيز و أبناء الوطن و من يعيش على أرضه المباركة .
و علينا جميعاً أن نكون يداً واحدة خلف قيادتنا لتحقيق المزيد من التقدم و الإزدهار لوطننا الغالي ، و لنحافظ على أمن وطننا و وحدته و مقدساته و مكتسباته .
و اليوم الوطني من الأيام المجيدة الخالدة في ذاكرة أبناء هذا الوطن الوفي لقيادته و وطنه .
و بهذه المناسبة الغالية و العزيزة علينا جميعاً أتشرف أن أرفع بإسمي و نيابة عن أهالي محافظة الأفلاج أسمى آيات التهاني و التبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – و إلى أفراد الأسرة المالكة الكريمة و الشعب السعودي الكريم ، حفظ الله وطننا و أبقاه عزيزاً شامخاً في ظل قيادتنا الحكيمة .
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