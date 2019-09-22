الديوان الملكي يعلن وفاة والدة الأمير نواف بن مساعد
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين الموافق 24 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82911 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يرحمها ويحسن عزاء الاسرة الكريمه ..
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3795 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته