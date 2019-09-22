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الديوان الملكي يعلن وفاة والدة الأمير نواف بن مساعد

الديوان الملكي يعلن وفاة والدة الأمير نواف بن مساعد
جدة(صدى):

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين الموافق 24 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 82911 ] نشر منذ 52 دقيقة

الله يرحمها ويحسن عزاء الاسرة الكريمه ..

[ عدد التعليقات: 3795 ] نشر منذ 19 دقيقة

الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته

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