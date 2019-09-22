توجه لربط إلكتروني بين الورش و« قطع الغيار » بجدة

نايف السالم(صدى):

تعتزم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين « تقييم »، تطبيق نظام إلكتروني متكامل، بمراكز تقدير حوادث المركبات في محافظة جدة.

وكشف مصدر مسؤول، أنه سيتم ربط شركات توريد قطع الغيار، وورش إصلاح المركبات لاستخراج التقرير إلكترونيًا برسالة نصية على الهاتف.

وأكد المصدر، أن هذه المراكز من الممكن أنتسهم في ضبط عمليات التقدير وحفظ حقوق الأطراف المختلفة، ما يسهل على المواطن ويختصر كثيرا من الإجراءات ويساهم في تسريع عمليات التعويض من شركات التأمين، وفقًا لـ« المدينة ».

يشار إلى أنه كان قد تمت دراسة طلبات المتقدمين الراغبين في الاستثمار والمنافسة لتشغيل مراكز التقدير في جدة، وقد قام فريق عمل متخصص بزيارة المواقع ودراسة الطلبات للتأكد من مطابقتها الاشتراطات والمعايير وإصدار الموافقة الأولية للمتقدمين من المؤهلين.