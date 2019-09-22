8 إصابات من عائلة واحدة في حادث انقلاب بالباحة

سعيد العجل(صدى):

أصيب 8 أشخاص من عائلة واحدة، مساء اليوم، إثر حادث انقلاب مروع في الباحة.

وصرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، بأنه وقع حادث انقلاب مساء اليوم الأحد ونتج عنه عدة إصابات.

وأضاف الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 16:10 مساء اليوم الأحد عن حادث انقلاب على طريق قلوة الفرشة قبل النفق.

وأردف، أنه تم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع، اتضح وجود ثمانية إصابات بالموقع من عائلة واحدة، منها إصابتين خطيرة.

وتابع: تم التعامل معها إسعافياً بالموقع ونقلت من قبل فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى قلوة العام وثلاث إصابات متوسطة وثلاث إصابات بسيطه تم التعامل معها إسعافياً أيضاً ونقلت لمستشفى قلوه العام.