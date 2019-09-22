راية التوحيد تقلع من تبوك لتصل إلى عسير بإنزال مظلي لقواتنا الخاصة

محمد بن طحيطح(صدى):

تستمر فعاليات اليوم الأحد كيوم استثنائي لمنطقة عسير، لتسهم تلك الفعاليات في إبهار الجماهير التي احتشدت في مدينة أبها، للمشاركة في احتفال عسير باليوم الوطني 89. ويتابع الحضور رحلة عبور علم المملكة العربية السعودية من أقصى الشمال في تبوك وصولاً إلى أقصى الجنوب في عسير، من خلال رحلة للقوات الجوية، في دلالة رمزية على ترابط الوطن كالجسد الواحد.

وفي تظاهرة وطنية فياضة بمشاعر الوفاء والانتماء، تابع الحضور فيلماً مصورًا عُرض على شاشات العرض العملاقة الموزعة على امتداد مساحة الاحتفال، ظهرت فيه طائرات القوات البرية، وهي تعبر براية التوحيد مارَّة فوق سماء أرجاء الوطن، لتصل إلى عسير، قلب الوطن النابض بالعزة والفخار، ليتم تسليم العلم من خلال إنزال مظلي قام به أبطال القوات الخاصة، ثم تسليمه لمجموعة من ممثلي أطياف المجتمع السعودي كافة، ليتم رفعة على أعلى سارية بمدينة أبها.

وعلق المواطن هادي بن علي بن صديق على فقرة الإنزال المظلي لعلم المملكة، قائلاً: لطالما مثل لنا علم دولتنا معاني العزة والسيادة، واليوم يضيف لنا معاني جديدة تعبر الأمن والأمان والسيادة والحزم والتنمية.

وتقام احتفالات منطقة عسير باليوم الوطني الـ 89 ، حيث يتم الاحتفاء بأسر أبطال الحد الجنوبي، وتكريم الرواد أصحاب الإنجازات من أبناء منطقة عسير.