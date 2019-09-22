للمرة الثانية.. إيفانكا توفر أموالها وترتدي فستان والدتها من 28 سنة

واشنطن(صدى):

أثارت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا إعجاب الكثير بعد استعارتها ، فستانَ والدتها إيفانا ترامب الذي ارتدته قبل 28 عامًا.

وظهرت إيفانكا بالفستان أثناء حضور الليلة الثانية لحفل زفاف مصممة الأزياء ميشا نونو في روما.

والفستان من تصميم المصمم الأمريكي، بوب مكي حيث كان الثوب ذو الرقبة العالية مثاليًا للمناسبة المرصّعة بالنجوم، مثل كاتي بيري وأورلاندو بلوم بالإضافة إلى أفراد العائلة المالكة الأمير هاري وميغان ماركل.

وتألّقت إيفانكا بالفستان اللامع والذي أظهر ساقيها وارتدت معه صندًلا عاليًا وأقراطًا ذهبية مع تسريحة مميزة لشعرها الأشقر، حسبما ذكرت صحيفة ” ديلي إكسبرس ” البريطانية.

وكانت إيفانا ترامب والدة إيفانكا ارتدت الفستان نفسه في عام 1991 ، ومنذ ذلك الحين استعارته ابنتها مرتين.

وارتدت إيفانكا الفستان لأول مرة عام 2014، خلال احتفالية بحفل زفاف مصمم الأزياء جوزيف التوزارا وحصلت عليه من خزانة والدتها، بدلاً من إنفاق مبلغ باهظ في شرائه.