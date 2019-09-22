« أحمد حلمي » يكشف سبب عدم حضوره مهرجان الجونة : « محمد صلاح »

القاهرة(صدى):

كشف الفنان المصري أحمد حلمى عن عدم حضوره فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة والتى تقام حاليا وتستمر حتى 27 سبتمبر الحالى.

ونشر احمد حلمى مقطع فيديو وصورة له اثناء تواجده فى انجلترا وذلك أثناء حضوره مباراة ليفربول وتشيلسى والتى انتهت بفوز الاول بهدفن مقابل هدف وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستغرام.

وعلق حلمى قائلا : ” بعد الجون ما جه طلعت الموبايل بسرعة علشان اصور الاعاده. مفيش عبط اكتر من كده “.