تحذير من الضباب على 4 مناطق لمدة 6 ساعات

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات مبكرة على 4 مناطق هي: «تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الشرقية».

وحذرت الأرصاد من حالة ضباب تضرب هذه المناطق مصحوبة بتدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك غدًا الاثنين من الثانية حتى الثامنة صباحًا.

في سياق منفصل، ومن خلال تحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية فقد تم رصد حالة مدارية (ملخفض مداري) شرق بحر العرب عند خط عرض ۲۰ درجة شمالا وخط طول ۹۹ درجة شرقا وتقدر سرعة الرياح حول مركزه ( 45 – 55) کم /س ويتحرك باتجاه الشمال الغربي.

وتشير التوقعات إلى احتمال تطور الحالة خلال الـ 48 ساعة القادمة إلى ملخفض مداري عميق أو عاصفة مدارية تصل سرعة الرياح حول مركزها إلى أكثر من (۷۰كم/س) وتصحب بأمطار غزيرة وارتفاع في الأمواج، ويقتصر تأثيرها داخل بحر العرب دون أي تأثير على أجواء المملكة.