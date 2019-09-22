رئيس بلدية رجال ألمع : ذكرى اليوم الوطني فرصة لتجديد الولاء والبيعة لقيادتنا الرشيدة

محمد السعران(صدى):

رفع رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ سعيد بن علي حافظ التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله – وإلى سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال وكافة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية .

وقال ” حافظ ” : إن يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر في كل عام ، ليذكرنا بحجم النجاح وعظم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال مسيرة المملكة منذ عهد التأسيس وحتى اليوم ، وليكون حافزاً كبيراً لنا ولأبنائنا للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤيةٍ ثاقبة وهي رؤية 2030 تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، حفظهما الله، كما إن أكثر ما يميزنا عن شعوب العالم هو قيادتنا التي تضع مصالحنا في قلب اهتمامها دائماً، وتسعى جاهدة إلى توفير الرخاء والاستقرار لنا، وذلك استلهاماً من مبادئ المغفور له الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ، المبنية على قيادة شعب السعودية بالحب والعدالة والوفاء، ونحن مازلنا على العهد نتبعها بالولاء والإخلاص والفخر، واحتفالنا بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، ما هو إلا تعبير بسيط عن شكرنا وامتناننا لقيادتنا الحكيمة.

كما أكد حافظ أن ذكرى اليوم الوطني الـ89 لهي أفضل المناسبات لتجديد البيعة والولاء لقيادتنا الرشيدة والوقوف معها في المنشط والمكره والعسر واليسر إذ أنها تسعى جاهدة لتوفير كل سبل الراحة والرفاهية للمواطنين ولعل محافظة رجال ألمع شاهدة على ذلك بما وفرته الحكومة من عوامل الترفيه وما تشهده المحافظة من نهضة في كافة المجالات شأنها شأن سائر المناطق في المملكة .

داعيا الله أن يحفظ بلاد الحرمين وقيادتها من كل مكروه وسوء وأدام علينا نعمة الأمن والأمان وأعاد علينا هذه الذكرى بالخير والبركة .