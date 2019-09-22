فبركة واعتذار.. الجزيرة تخدع المصريين بمصداقية مزيفة

القاهرة(صدى):

واصلت قناة الجزيرة منصة قطر الإرهابية ألاعيبها المحببة إلى قلبها، بعد أن وجدت الأوضاع سانحة لها في مصر.

وكان تظاهر عدد محدود من المصريين الجمعة الماضية في مصر؛ وأنفض الأمر سلميًا بعد ساعات قليلة.

ولكن كعادة الجزيرة بدأت في بث فيديوهات مفبركة من عام 2011 لتظاهرات قديمة على أساس أنها تُبث مباشرة من شوارع مصر.

وواصلت الجزيرة بث سمومها على مدار ساعات لإشعال الأوضاع في الشارع المصري؛ إلا أنها فشلت في ظل وعي الشعب المصري لمخادعتهم.

ولم تجد الجزيرة نفسها حققت ما تريد بعد هدوء الأوضاع في شوارع مصر فوضعت خطة شيطانية جديدة.

وخرجت الجزيرة لتعتذر في بيان لها عن نشر فيديوهات مفبركة؛ زاعمة أنهم لم يكونوا على علم بذلك.

وقال محللون وخبراء إن هذه حيلة قطرية جديدة في محاولة لكسب ود الشعب المصري بمصداقية مزيفة.

ولليوم الثالث على التوالي بعد ” الجمعة ” شهدت الشوارع المصرية استقرارًا وهدوءً أفشل محاولات الإرهاب لإشعال الفتن من جديد لتهيئة المناخ للجماعات الإرهابية.

ودشن الشعب المصري وسومًا ليتحدى كذب الجزيرة عبر منصة ” تويتر ” ، من بينها (الجزيرة كذابة، فبركة الجزيرة).

ورفض الشعب المصري شكلًا ومضمونا أي تدخل من جانب الجزيرة فيما يحدث في مصر.