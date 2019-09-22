ليفربول يفوز على تشيلسي بثنائية في عقر داره

ماجد محمد(صدى):

خطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على تشيلسي، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج.

وتمكن ليفربول من تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 15 من عمر المباراة، من خلال تصويبة صاروخية قام بها أرنولد من خارج منطقة الجزاء بعد تنفيذ ركلة ثابتة مع محمد صلاح.

وسجل ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 30 عن طرق فيرمينو، وذلك بعد إلغاء حكم المباراة هدفًا لصالح تشيلسي سجله أزبيليكويتا بداعي التسلل على تامي أبراهام في الدقيقة 28.

فيما تمكن تشيلسي من تقليص فارق الأهداف في الدقيقة 72 من عمر المباراة عن طريق نجولو كانتي، بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز، أصبح ليفربول أول فريق في تاريخ البريميرليج يفوز في أول 6 مباريات في الدوري لموسمين متتاليين، وارتفع رصيده إلى 18 نقطة ليواصل صدارة الجدول، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 8 نقاط في المركز 11.