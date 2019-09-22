« العليا للانتخابات » في تونس : حبس « القروي » يناقض تكافؤ الفرص

تونس(صدى):

أعرب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون، اليوم الأحد، عن قلقله حيال استمرار حبس المرشح نبيل القروي لأنه يناقض مبدأ تكافؤ الفرص.

وقال ” بفون ” : ندعو للإفراج عن القروي لإدارة حملة في الدورة الثانية من الانتخابات.

ووصل ” القروي ” لجولة الإعادة أمام أستاذ القانون المستقل قيس سعيّد، بعد أن تغلبا 24 مرشحاً في الجولة الأولى من الانتخابات التي عقدت يوم 15 سبتمبر.

وحبست السلطات التونسية القروي (56 عاماً)، المالك المشارك لقناة ” نسمة ” ، يوم 23 أغسطس في انتظار التحقيق في تهم بغسل الأموال والتهرب الضريبي، بيد أنه قال إنه ضحية لحملة تشويه.