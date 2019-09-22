إجراءات استخراج صك إعسار من وزارة العدل

فهد القزيز(صدى):

مع إتاحة وزارة العدل خدمة الاستعلام على بيانات من ثبت إعساره ومقدمي طلبات الإعسار ومحاضر الحجز على الأموال والإعلان عن المزادات، هناك بعض الأمور التي يجب معرفتها عن صك الإعسار.

وأجاز المنظم لمن كثرت ديونه، وعجز عن سدادها استخراج صك إعسار، وفق الإجراءات التالية:

• يسجن مدعي الإعسار استظهارا لحاله مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

• يتقدم مدعي الإعسار إلى دائرة التنفيذ بدعوى الإعسار، وإذا كان مسجونا فيقدم طلبه لمحكمة البلد المسجون أو الموقوف بها.

• يستظهر القاضي حال مدعي الإعسار بالإفصاح عن أمواله لدى الجهات والأجهزة الحكومية وجميع من له علاقة بالمدين من تابعين ودائنين وغيرهم.

• على مدعي الإعسار بعد سماع القاضي دعواه إحضار شهود ومزكين يشهدون أمامه بعدم ملاءته.

• يعلن في الصحف وفي موقع وزارة العدل الإلكتروني الخاص ببيانات التنفيذ.

• بعد ثبوت إعسار المدين بموجب صك قضائي فللدائن الاعتراض على الحكم.

• يطلق سراح المدين عند إثبات إعساره بموجب حكم قضائي ولو لم يكتسب الحكم القطعية.

• تحجز الأموال التي ترد مستقبلا للمدين المعسر، باستثناء الديون الممتازة كالنفقة.

• بانقضاء الديون بالسداد أو الإبراء فيهمش قاضي التنفيذ على صك الإعسار ويرفع الحجر عنه.