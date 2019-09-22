« عبدالله بن زنان » يطالب إدارة النصر بالرحيل

ماجد محمد(صدى):

طالب الإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان إدارة النصر بالرحيل بعد هزيمة الفريق أمام الحزم في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال بن زنان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” : على إدارة النصر تعديل مايمكن تعديله والخروج للجمهور والحديث لهم والإجابة على تساؤلاتهم وتوضيح مايجب توضيحه أو عليها الرحيل بصمت كما هي.

وكانت قد ارتفعت بعض المطالبات من جماهير نادي النصر، برحيل صفوان السويكت وعبدالرحمن الحلافي عقب خسارة الفريق أمام الحزم؛ فيما كان قد تعادل النصر مع الشباب قبل أن يتعرض للخسارة أمام السد 1/3، وبالتالي الخروج من دوري أبطال آسيا.