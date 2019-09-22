الأنصاري عن هجوم أرامكو: إيران تعدت الخطوط الحمراء

علي القحطاني(صدى):

سلطت صحيفة «تايمز» البريطانية، الضوء على الأحداث التي تعرضت لها المنطقة العربية مؤخرًا، والهجوم الإيراني على منشآت النفط في المملكة.

ورصدت الصحيفة البريطانية، آراء بعض المحللين والسياسيين حول هجمات إيران الأخيرة، مؤكدين أن الهجمات لم تؤثر على المملكة فقط، بل تسببت في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة العالمية.

وقال سلمان الأنصاري مؤسس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية، إن العالم بأكمله تضرر من الهجمات الإيرانية الأخيرة على المملكة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة بسبب تلك الهجمات.

وأضاف أن ذلك الاعتداء يعتبر اختبار حقيقي لدول العالم لمعرفة من الداعم للرياض ومن المتواطئ ضدها، مشيرًا إلى أن إيران أصبحت تتحرك بطريقة غير محسوبة تعدت خلالها الخطوط الحمراء.

وأكمل أن الهجوم الأخير تعدى الخط الدموي، واصفًا إياه بالحرب ومنوهًا أن إيران هي من بدأت الحرب على مصادر الطاقة.

وكانت العديد من الدول أبدت استيائها من هجوم إيران الأخير على معملي أرامكو، مما دعى الولايات المتحدة الأمريكية لإرسال تعزيزات عسكرية بالمنطقة، معلنة شل التعاملات المالية مع إيران.