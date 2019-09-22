سخرية برازيلية من خيسوس واتهامات بـ « الغرور »

نواف السالم(صدى):

سخر ريناتو جوتشو، المدير الفني لجريميو البرازيلي، من البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني السابق لنادي الهلال، والحالي لفريق فلامنجو.

واعتبر ريناتو، أن خيسوس مدرب عادي ولم يحقق طوال مسيرته التاريخية سوى لقبين أو ثلاثة في البرازيل.

وقال: « مدرب يصل إلى 64 سنة، ولم يدرب أي فريق أوروبي كبير، لا تعتبر سيرته الذاتية ناجحة » .

يذكر أن أرجيل فوكس، المدير الفني لفريق ألاجوانو، كان أول من سخر من خيسوس، عقب انتقاله إلى الدوري البرازيلي، واصفًا إياه بـ « المتعالي والمغرور » .

ويلتقي فريقي جوتشو وخيسوس، في نصف نهائي كأس الليبرتادوريس.