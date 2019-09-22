عمرها 56 عاما.. قصاصة تاريخية من الملك فيصل عن اليوم الوطني

علي القحطاني(صدى):

استعادت دارة الملك عبدالعزيز، ذكريات صدور مرسوم ملكي يحدد موعد اليوم الوطني للمملكة قبل 56 عامًا.

ونشر حساب دارة الملك عبدالعزيز على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قصاصة يعود عمرها إلى 56 عامًا إبان صدور المرسوم الملكي في عهد الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله.

وصدر هذا المرسوم عام 1385هـ الموافق 1965م في صحيفة أم القرى، وكان يقضي بأن يكون اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية، الموافق الـ23 من شهر سبتمبر من السنة الميلادية، هو اليوم الوطني للمملكة.