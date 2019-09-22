بعد فبركة « الجزيرة » ..محمد رمضان يوضح حقيقة مشاركته في تظاهرات مصر(فيديو)

القاهرة(صدى):

كشف النجم المصري محمد رمضان، فبركة الأخبار والفيديوهات على قناة ” الجزيرة ” من أجل زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية.

وجاء ذلك من خلال نشر فيديوهات تقول أنها لمتظاهرين معارضين للنظام المصرى، مشدداً أن ذلك لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن القناة القطرية، نشرت فيديو له وسط جمهوره الكبير، وبثته على أساس أنه مظاهرة عارمة، قائلًا : الفيديو قديم ويعود لترحيب جمهوره به، وليس له علاقة من قريب أو بعيد بأية تظاهرات.

وأضاف: ” الحكم بعد المشاهدة، وعتابي على قناة الجزيرة عرض فيديوهات قديمة لجمهوري في الشارع على أنها مظاهرات فى مصر، لماذا الفبركة، ولماذا كل هذا الكره لبلدى مصر أم الدنيا “.