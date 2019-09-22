مكتب هيئة الرياضة بالشمالية يصدر جدول دوري المنطقة للفئات السنية

بدر الحارثي(صدى):

أصدر مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الحدود الشمالية جدول دوري المنطقة لدرجتي الشباب والناشئين لكرة القدم لهذا الموسم لأندية المنطقة ( عرعر من عرعر والتضامن من رفحاء والوعد من طريف )،

الذي يقام بنظام الذهاب والإياب ، والمتأهل يمثل المنطقة في تصفيات المناطق ، تدور لقاءات درجة الشباب بين فريقي التضامن والوعد لدخول فريق عرعر في مصاف دوري الدرجة الأولى في عامه الثاني ، بينما تدور لقاءات الناشئين بين الفرق الثلاثة ، وقد تمنى مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة خميس رضيمان العنزي لجميع أندية المنطقة بالتوفيق .

من جانب آخر يتوقع أن يكون هذا الموسم هو الأخير لاستقلالية أندية المنطقة بدوري خاص نظراً لتوجه الاتحاد السعودي لكرة القدم لدمج دوري منطقتي الجوف والحدود الشمالية للفئات السنية في العام القادم كما هو الحال في هذا الموسم للفريق الأول .