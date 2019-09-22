قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بمناسبة اليوم الوطني (فيديو)
نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو، لقصيدة جديدة نظمها الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة.
وكتب الأمير خالد الفيصل، القصيدة الجديدة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، وحملت عنوان «فريدة للتاريخ»، و أدّاها المنشد فهد مطر بصوته.
#شاهد 🎥
الأمير #خالد_الفيصل في قصيدة جديدة بعنوان "فريدة التاريخ"
بمناسبة #اليوم_الوطني89#اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/DwqsFCXzNr
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 22, 2019
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