قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بمناسبة اليوم الوطني (فيديو)

نايف السالم(صدى):

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو، لقصيدة جديدة نظمها الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة.

وكتب الأمير خالد الفيصل، القصيدة الجديدة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، وحملت عنوان «فريدة للتاريخ»، و أدّاها المنشد فهد مطر بصوته.