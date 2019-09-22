رغم قُبلاتهم في الجونة.. الفيشاوي يقرر الانفصال عن زوجته

القاهرة(صدى):

ترددت الأنباء حول نشوب خلاف حاد بين النجم أحمد الفيشاوي وزوجته ندى كامل خلال تواجدهم في الجونة حاليًا؛ لحضور مهرجان الجونة السينمائي.

وقال مصدر مُقرب من كواليس الخلاف إن الفيشاوي قرر الانفصال رسميا عن زوجته، إلا أنهما اتفقا على الإعلان عقب اختتام المهرجان.

وعلى الرغم من ذلك حرص الفيشاوي مجددًا على إثارة الجدل بتقبيله لزوجته على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة كعادته؛ للفت النظر.

وهذا الخلاف ليس الأول بين الفيشاوي وزوجته ندى كامل، لذلك توقع البعض أن يكون مجرد مشكلة عابرة ستنتهي قريبًا وقد يفاجأ الجمهور بتواجدهما سويًا على السجادة الحمراء في حفل الختام.