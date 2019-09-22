لغم حوثي يقتل طفل يمني بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

توفى طفل في العاشرة من عمره، إثر انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الإيرانية، اليوم الأحد، في مديرية الخوخة، جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت مصادر لقناة ” العربية ” :إن لغما أرضيا زرعته ميليشيات الحوثي الإيرانية، انفجر ما أدى إلى مقتل الطفل عبده يوسف حسن، عندما كان يرعى الأغنام في قرية ” اليابلي ” شرق مديرية الخوخة.

وأضافت أن الطفل عبده يوسف، خرج ليرعى الأغنام في منطقة قريبة من منزله في قرية اليابلي، وعند مروره في إحدى المزارع انفجر به لغم من مخلفات ما زرعته الميليشيات وأودى بحياته على الفور.