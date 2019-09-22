بالصور.. الدول العربية تشارك المملكة باحتفالات اليوم الوطني الـ89

نايف السالم(صدى):

شاركت الدول العربية في احتفالات اليوم الوطني ال89 للمملكة؛ تعبيرًا عن الأخوة بين الشعوب العربية وتقديرًا للمملكة.

واحتفلت مطارات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ89 للمملكة، من خلال استقبال المواطنين القادمين إلى الإمارات بالورود والهدايا.

وفاجأت دبي المواطنين المسافرين بوضع شعار «معًا – أبدًا» على أجهزة بصمة العين، إلى جانب ختم خاص يحمل عبارة «السعودية الإمارات معًا – أبدًا»؛ ما يؤكد أن الإمارات والمملكة يسيران على النهج نفسه.

كما تشهد دبي فعاليات موسيقية أخرى في مختلف أرجاء المدينة على مدار اليون وغد الاثنين 22 سبتمبر، فيما يحتفل برج خليفة غدًا الاثنين بعرض خاص لعلم المملكة على واجهته، مع عرض رسائل التهنئة من المواطنين والفعاليات الاحتفالية الأخرى في برج بارك.

أما عن البحرين فتحتفل بباقة فعاليات ثرية وشيقة في أجواء مميزة تناسب جميع أفراد الأسرة، وتتضمن حضور عدد من فرق التراث السعودية التي تقدم عروضها في الأماكن السياحية البحرينية.

الأردن في الصورة

وقررت الأردن المشاركة في احتفالات المملكة باليوم الوطني، بمجموعة من العروض والفعاليات وإطلاق عروض الألعاب النارية، لتزين سماؤها.

أما عن مصر، فيتزين برج القاهرة والأهرامات باللون الأخضر؛ احتفالاً باليوم الوطني، كما تقيم سفارة المملكة بالقاهرة سلسلة من العروض الثقافية التي تحاكي تراث وتاريخ المملكة.