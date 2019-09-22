فُرق هيئة المساحة الجيولوجية تحتفل باليوم الوطني الـ 89

محمد السعران(صدى):

احتفلت فُرق عمل جيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية مكونة من مختصي التعدين ودراسات الكهوف وكذلك الجيولوجية البيئة وأيضاً الجيولوجية البحرية

بالاضافة الي قسم المساحة الداعم اللوجستي لمشاريع الهيئة الميدانية في الاماكن الجيولوجية بين الصحاري تعبيرا عن الفرحة الجميلة و شعور بالفخر والانتماء والولاء والحب الكبير الذي نكتنزه لهذا الوطن الغالي بمناسبة اليوم الوطني همة حتى القمة حتى أصبح هذا اليوم يومًا منتظرًا من السعوديين.

وعبر الجيولوجيين فرحتهم بطريقتهم الخاصة بين الكهوف والدحول والمعادن والجبال المنتشرة في مملكتنا

حيث يهدف الجيولوجيون من خلال هذا العمل الحقلي التعريف بطبيعة المملكة الجذابة ونقل الصور الجميلة والحقيقية لصحاري المملكة.

ورفع الجيولوجيون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين ” التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، وللشعب السعودي العظيم،. سألًين المولى القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والامان والرخاء .