إيران: التفاوض مع أمريكا مستحيل.. وترامب: لن ألتقي بهم حاليًا

طهران(صدى):

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، على أن أمريكا جعلت من المفاوضات مع إيران مستحيلة، بسبب فرض العقوبات.

وعن العقوبات الأخيرة على البنك المركزي الإيراني، قال: ” بالنظر إلى أن إيران تمكنت من تحقيق الاستقرار في اقتصادها بعد العقوبات الأمريكية السابقة، فإن العقوبات على البنك المركزي ليست مؤثرة “.

وتابع ظريف في مقابلة مع القناة الصينية الناطقة بالإنجليزية (CGTN): ” الولايات المتحدة تنفد من الخيارات، والعقوبات القصوى لا تعمل، والإجراءات ستجعل المفاوضات المستقبلية مستحيلة “.

وأضاف: ” هذا يزيد من صعوبة إزالة العقوبات، يريدون جعل المفاوضات مستحيلة.. يريدون إحداث تغيير مستحيل، من الصعب للغاية على الرئيس ترامب وخليفته إزالته ” .

وعلى جانب أخر أكد ترامب، يوم الأحد، على أنه لا يخطط لعقد أي لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ترامب، ردًا على سؤال حول احتمال إجراء محادثات مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال أعمال الجمعية العامة، إن ” كل الخيارات على الطاولة، ولا يمكن استبعاد أي شيء، لكن لا نية لدي لعقد أي لقاء مع الإيرانيين “.