فوز كبير لنابولي وروما في الدوري الإيطالي

ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي نابولي الإيطالي من الفوز على مضيفه بولونيا 2-1 الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل نابولي هدفين عبر الإسباني فرناندو يورنتي في الدقيقة (28) وقائده لورنتسو إينسينيي في الدقيقة (40 من ركلة جزاء) في الشوط الأول، قبل أن يعزز الإسباني فابيان رويز التقدم في الدقيقة (52).

كما أحرز أصحاب الأرض هدفهم الوحيد عبر ماركو مانكوسو في الدقيقة (61 من ركلة جزاء)، فيما اختتم يورنتي المهرجان بالهدف الرابع في الدقيقة(82).

ونجح روما في الفوز على مضيفه بولونيا 2-1، في نفس الجولة، إذ أحرز ألكساندر كولاروف الهدف الأول في الدقيقة 49، وأدرك بولونيا التعادل في الدقيقة 54 بهدف من ضربة جزاء أحرزه نيكولا سانسوني، وسجل إدين ديجكو هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع.

ورفع نابولي رصيده إلى تسع نقاط واستعاد المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد روما إلى 8 نقاط في المركز الرابع.