« خالد النمر » يوضح علاقة تحليل وظايف الكبد بمرض عضلة القلب مباشرة

عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، اليوم الأحد، علاقة تحليل وظايف الكبد بمرض عضلة القلب مباشرة.

وقال الدكتور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : على وجه العموم ليس له علاقه مباشرة، الا أن وظائف الكبد تتغير في المراحل الأخيره من ضعف القلب وكذلك هناك مسببات مشتركة نادرة ووراثية لضعف القلب وتأثر الكبد مثل مرض ويلسون.

وأضاف : لابد من التأكد من عدم وجود فقر دم بعمل تحليل(الهيموجلوبين) لأي مريض يشتكي من الخفقان.