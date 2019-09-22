حب الوطن في سطور

ثلاثون عاماً قضاها المؤسس لتوحيد المملكة العربية السعودية وتحولت في هذا اليوم من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية وأصبحت الدولة العظيمة في رسالتها وإنجازاتها ومكانتها الإقليمية والدولية.

ومع مرور كل عام نستذكر في هذا اليوم إنجازات الماضي التليد ونحتفل بمنجزات الحاضر وماتحقق من تطور ونماء في ظل القيادة الحكيمة التي تسعى لتحقيق التنمية والرفاهية والأمن للمواطن والمقيم وما أجمل أن نمزج مشاعر الحب والولاء للوطن ونسعى لغرس القيم التي تأسست عليها هذه البلاد نعبر عن حب الوطن بسلوكياتنا والإلتزام بالقيم والمبادئ الحسنة والأهم الدفاع عنه ومواجهة أي أمر يؤدي إلى زعزعة الأمن واستقرار وسلامة الوطن لايكون حب الوطن إلا بالمحافظة على ممتلكاتة ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف والتعصب القبلي وأبناء هذا الوطن يسطرون أروع صور الحب والولاء للوطن فاأبطال الحد الحنوبي يقدمون أعظم حب وتضحية للوطن بحماية كل شبر من أرض الوطن.