تكافح السيلوليت.. فوائد ستجعلك تعشقين الجبن المتعفن

أميرة خالد(صدى):

لا يحب الكثير منا تناول الجبن المتعفن الذي يُعرف بـ ” الجبن الأزرق “؛ نظرًا إلى مذاقه المختلف والقوي.

وما لا يعرفه الكثيرون إن الجبن المتعفن يحتوي على الكثير من الفوائد، تعود بالإيجابيات على صحة الجسم.

وفيما يلي نسلط الضوء على 10 فوائد يمكن أن تعود على صحتك من تناول الجبن الأزرق ” المتعفن “.

مفيدة للقلب:

يساعد الجبن الأزرق على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد يساعد في الحد من نسب الكولسترول في الدم ومنع التهاب الشرايين وتخثر الدم في الأوردة أو الشرايين، وفقًا لعدد من الدراسات.

تقلل التهابات المفاصل:

يساهم الجبن الأزرق في تقليل التهابات المفاصل وتخفيف الآلام التي تنتج عن تلك الالتهابات والتصدي لها في الأخير.

تمنع الإصابة بهشاشة العظام:

يعتبر الجبن المتعفن أحد أهم المصادر الغنية بالكالسيوم المفيد لصحة العظام (فالأوقية الواحدة منه تحتوي على ما يقرب من 150 ملغم من الكالسيوم).

تعزز الذاكرة:

تساعد العناصر المغذية الموجودة في ذلك الجبن على تعزيز قدرات الذاكرة ومكافحة المشكلات التي قد تطالها، فضلاً عن دورها في تعزيز وظائف خلايا الدماغ.

مصدر غني بالفوسفور:

عنصر مهم جدًا للعظام والأسنان، وأثبتت دراسات من قبل أن نقص الفوسفور يمكن أن يؤدي لمشكلات مرتبطة بالعظام مثل كساح الأطفال.

مصدر غني ببروتين الحليب:

إذا كنتٍ لا تميلين إلى تناول الحليب فعليكِ تعويض ذلك بتناول الجبن الأزرق؛ لأنه مفيد ويعوض فوائد الحليب.

مفيدة لصحة الأأسنان:

نظرًا لاشتمالها على كمية جيدة من الكالسيوم، ما يجعلها تساعد على منع التسوس ومكافحته.

تعزز الجهاز المناعي:

تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الرئيسية، التي من ضمنها فيتامين ” A ” ، فيتامين “ D ” ، البوتاسيوم، الصوديوم والزنك.

تكافح السيلوليت:

ثبت أنها تمنع تراكم الدهون على شكل نسيج خلوي.