وصية الملك عبدالعزيز للملك سعود بعد مبايعته للعهد

علي القحطاني(صدى):

بعد اختيار الملك سعود وليًا للعهد في 16 محرم 1352، وجه الملك المؤسس عبدالعزيز –رحمه الله- إلى ابنه الملك سعود، وجاءت كالتالي:

أولًا: ينبغي أن تعقد نيتك على تكون حياتك وأن يكون دينك إعلاء كلمة التوحيد ونصر دين الله وينبغي أن تتخذ لنفسك أوقاتًا خاصة لعبادة الله والتضرع إليه بين يديهوعليك بالحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ثانيًا: عليك أن تجد وتجتهد في النظر في شؤون الذين سيوليك الله أمرهم بالنصح والإرشاد سرًا وعلانية والعدل، وتحكيم الشريعة في الدقيق والجليل.

ثالثًا: عليك أن تنظر في أمر المسلمين عامة وفي أمر أسرتك خاصة.

أوصيك بعلماء المسلمين خيرًا، واحرص على توقيرهم ومجالستهم وخذ بنصيحتهم واحرص على تعليم العلم.

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