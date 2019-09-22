مكعبات القهوة للتخلص من السيلوليت

أميرة خالد(صدى):

تبحث الفتيات عن أي طريقة للتخلص من علامات السيلوليت التي تظهر على الأفخاذ ومنطقة البطن بشكل خاص، وعادة ما يتم اللجوء للطرق التجميلية والكريمات بطيئة المفعول.

ويوجد عدة طرق ووصفات طبيعية سهلة وسريعة المفعول؛ للتخلص من السيلوليت، منها القهوة التي لها دور فعال في مواجهة هذه المشكلة.

ويمكنك الاعتماد على وصفة مكعبات القهوة والألوفيرا، من خلال مزج 3 ملاعق كبيرة من القهوة مع ملعقتي من جل الألوفيرا وكوب من الماء.

ضعي المكونات في قالي مكعبات الثلج بعد مزجها جيدًا، واتركيه حتى تتجمد، ثم افركي بها منطقة ظهور السيلوليت مرة عند الاستيقاظ من النوم ومرة في المساء قبل الذهاب للنوم.